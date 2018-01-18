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Главная » Здоровье » Доля ЖНВЛП отечественного производства по итогам года достигла 84%
 
 
 
 
18 Января 2018 года, 15:24

Доля ЖНВЛП отечественного производства по итогам года достигла 84%


РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Доля препаратов отечественного производства из перечня жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) за 2017 год выросла до 84%, рассказал «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По сравнению с 2016 годом, доля увеличилась на 7,2 п. п. и достигла рекордного показателя за шесть лет. В 2012 в перечне было только 63,5% лекарств, производимых в России. В целом объем производства отечественных жизненно важных лекарств планируется довести до 90. Показатель должен быть достигнут к концу 2018 года.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счет того, что зарубежные компании локализуют производство в России.

«Это выгодно для государства. Потому что, во-первых, это новый опыт, новые технологии и рабочие места. Во-вторых, рост конкуренции, а, следовательно, снижение цен в аптеках. Такие препараты дешевле для конечного потребителя и потому, что нет затрат на логистику конкретной упаковки. Что касается качества, то препараты отечественного производства не уступают импортным», — пояснил эксперт.

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