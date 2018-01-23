В Мурманской области наблюдается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом

23 Января 2018 года, 09:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области по состоянию на 21 января 2017 года наблюдается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости по совокупному населению составил 58,76 на 10 тысяч населения, что ниже расчётных эпидемических пороговых величин на 38,2%.

«По данным вирусологического мониторинга на территории Мурманской области преимущественно циркулируют респираторные вирусы: парагрипп, аденовирусы, риновирусы. Вирусов гриппа не выделено», - говорится в сообщении ведомства.