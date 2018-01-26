В детсаду Росляково зарегистрированы случаи подозрения на острую кишечную инфекцию

26 Января 2018 года, 10:55

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратура Ленинского административного округа проводит проверку по факту заболевания детей в детском саду №14 в районе Росляково.

В настоящее время зарегистрированы единичные случаи подозрения на острую кишечную инфекцию в учреждении. В ходе проверки совместно с контролирующими органами будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, массовое отравление детей было зафиксировано в школе №2 города Полярного. Как оказалось, в суточных пробах пищи обнаружены энтеробактер и золотистый стафилококк, источником заражения стали работники пищеблока.