Медсанчасть Полярного не приняла должных мер по обследованию отравившихся детей

29 Января 2018 года, 09:29

ПОЛЯРНЫЙ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура провела проверку по факту массового заболевания учеников школы №2 Полярного. Как ранее сообщал «Би-порт», в период с 12 по 14 января были зарегистрированы 32 случая ОРВИ с абдоминальным синдромом среди обучающихся. Соответствующая информация поступила в Межрегиональное Управление №120 ФМБА России из филиала МСЧ №5.

Как пояснили агентству в прокуратуре Мурманской области, дифференциальная диагностика ОРВИ с абдоминальным синдромом предполагает исключение острой кишечной инфекции. В этих целях проводится лабораторное обследование заболевших вирусологическим и бактериологическим методами. Однако заболевшие дети, несмотря на клинические проявления, соответствующим образом обследованы не были, что является нарушением правил при числе пострадавших более пяти человек. Органы прокуратуры также не были проинформированы о происшествии.

По выявленным фактам нарушений действующего законодательства в сфере здравоохранения в адрес начальника МСЧ №5 ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА внесено представление.

Напомним, по факту отравлений детей было возбуждено уголовное дело. В суточных пробах пищи обнаружены энтеробактер и золотистый стафилококк. Золотистый стафилококк был выявлен у одного из работников пищеблока.