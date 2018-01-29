Суд обязал обследовать ребёнка мурманчанки, несмотря на её отказ

29 Января 2018 года, 10:28

МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Ленинский суд Мурманска обязал местную жительницу привести своего малолетнего ребёнка в медицинское учреждение для прохождения обследования. Оно необходимо для выявления у несовершеннолетнего наличия либо отсутствия заболевания, представляющего угрозу его жизни и здоровью. Об этом «Би-порту» сообщали в прокуратуре Мурманской области.

Ранее стало известно, что у медиков возникло подозрение на наличие у ребёнка опасного заболевания. Однако его мать в декабре 2017 года написала письменный отказ от медицинской помощи и обследования. По данному факту прокуратурой была проведена проверка, по итогам которой Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи обязали обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту несовершеннолетнего.

Решением суда требования медучреждения о разрешении медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни несовершеннолетнего, без согласия законного представителя были удовлетворены. Законный представитель обязан обеспечить явку ребенка в медицинское учреждение для прохождения обследования в установленные судом сроки.