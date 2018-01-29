На санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве жителей региона выделено потрачено 52 млн

29 Января 2018 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших на производстве, направило 123,3 млн рублей, из них более 52 млн рублей – на санаторно-курортное лечение.

Заключены 15 государственных контрактов, в том числе пять с центрами реабилитации Фонда социального страхования России. Пройти реабилитационное лечение смог 1541 северянин в здравницах Мурманской, Волгоградской и Кировской областей, курортах Сочи, Пятигорска и Марциальных вод.

Всего на предприятиях региона в прошедшем году в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний пострадали 285 застрахованных работников.