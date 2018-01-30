В Кольском районе решается вопрос об открытии нового ФАПа в Мишуково

30 Января 2018 года, 12:31

МИШУКОВО/ 30 января/ БИ-ПОРТ – В социальных сетях появилась информация о закрытии фельдшерско-акушерского пункта в поселке Мишуково.

Министерство здравоохранения Мурманской области сообщает, что ФАП был выведен из эксплуатации в июле 2016 года. Это было сделано в соответствии с решением суда. Ранее медучреждению были выданы предписания о выявлении нарушений санитарного законодательства.

Оказание первичной медико-санитарной помощи жителям Мишуково, где проживают 191 человек, осуществляется на базе амбулатории Междуречья. Амбулатория полностью укомплектована врачебными и медсестринскими кадрами, а также необходимым оборудованием.

Между населенными пунктами 5 км, автобус ходит четыре раза в день, что не очень устраивает жителей Мишуково. Попасть на приём к нужному специалисту быстро получается не всегда, а значит, ждать обратного автобуса порой приходится довольно долго.

В минздраве отметили, что дополнительно медицинское обслуживание населения Мишуково осуществляют сотрудники амбулатории Междуречья. «Мобильный центр здоровья» два-три раза в неделю осуществляет выезд в посёлок. График размещен на официальном сайте Кольской центральной районной больницы.

«В настоящее время ведутся переговоры с администрацией Кольского района о возможности выделения нового помещения для размещения ФАПа в Мишуково», – сообщают в региональном Минздраве.