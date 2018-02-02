Мурманчанка «выбивала» УЗИ с помощью прокуратуры

02 Февраля 2018 года, 11:57

МУРМАНСК/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Жительнице Мурманска пришлось обратиться за помощью в прокуратуру после того, как она не смогла добиться проведения ультразвукового исследования.

Как было установлено в ходе проверки, северянке в мае 2017 года в Мурманской городской поликлинике №2 было выдано направление на УЗИ брахиоцефальных артерий в Мурманский диагностический центр. Пациентку поставили в лист ожидания. Учитывая недостаточное количество выделенных квот в 2017 году, до настоящего времени женщине так и не назначили дату обследования.

«Вместе с тем, в ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» имеется оборудование для проведения УЗИ БЦА, однако пациентке не предлагалось пройти исследование в медицинской организации, в которой она наблюдается», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По результатам проверки главному врачу ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» внесено представление об устранении нарушений. 31 января требования прокурора были удовлетворены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.