Малолетний мальчик в Кировске опрокинул на себя кастрюлю с горячей водой

06 Февраля 2018 года, 09:45

КИРОВСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кировске проводится процессуальная проверка по факту получения термических ожогов малолетним мальчиком. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По данным следствия, вечером 3 февраля в квартире по месту жительства на трёхлетнего мальчика опрокинулась кастрюля с горячей водой, стоящая на электрической плите. В результате происшествия ребёнок получил термические ожоги. Пострадавший был госпитализирован в Апатитско-Кировскую ЦГБ, откуда в последующем был доставлен санавиацией в одну из больниц Мурманска.

«В настоящее время его состояние оценивают как удовлетворительное», - сообщили в ведомстве.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.