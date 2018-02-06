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Главная » Здоровье » Мурманчане смогут проследить за ценообразованием на лекарства
 
 
 
 
06 Февраля 2018 года, 16:40

Мурманчане смогут проследить за ценообразованием на лекарства


МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Жители Мурманска смогут отследить всю историю формирования цены на лекарственные препараты. Аптеки города станут пилотной площадкой для реализации проекта по контролю за оборотом лекарств. Как сообщил депутат мурманского горсовета Олег Ноздрачёв, сейчас аптеки закупают необходимое оборудование.

«На коробку с лекарством будет наноситься специальная маркировка. Мурманчане смогут посмотреть всю информацию с помощью смартфонов и специального приложения», - приводит его слова «Бoльшoe paдиo».

Когда начнётся реализация проекта, направленного на усиление контроля за накрутками цен на лекарства, пока не сообщается. Обязательная маркировка лекарств в России вводится с 1 января 2020 года.

Фото: РИА Новости

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