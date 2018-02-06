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Главная » Здоровье » Показатели заболеваемости ОРВИ в Мурманской области превышены на 15%
 
 
 
 
07 Февраля 2018 года, 10:31

Показатели заболеваемости ОРВИ в Мурманской области превышены на 15%


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области отмечено 15-процентное превышение показателей заболеваемости по совокупному населению острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В ходе проводимого вирусологического мониторинга установлено, что заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной природы. Вирусы гриппа в биоматериалах от заболевших лиц не обнаружены», - говорится в сообщении.

Среди заболевших ОРВИ основная масса – дети. В связи с низкой посещаемостью детей по инициативе руководства общеобразовательных организаций в Мурманске было закрыто три класса начального образования.

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