В 2018 году планируется оздоровить в санаториях не менее 3000 северян

07 Февраля 2018 года, 13:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начались заезды северян старшего поколения в санатории, где они смогут пройти полное медицинское обследование и курс оздоровления.

Эта работа ведется в рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Социальная поддержка граждан» и направлена на оздоровление ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и ветеранов труда Мурманской области, реабилитированных лиц и признанных пострадавшими от политических репрессий, а также лиц старше 70 лет. Все расходы граждан берет на себя региональный бюджет.

Один из самых популярных санаториев, где проходят оздоровление северяне, – «Лапландия». Он оснащен современной медицинской техникой и оборудован с учетом потребностей граждан старшего возраста, здесь работают высококвалифицированные специалисты. В лечебном корпусе располагаются специализированные кабинеты для приема пациентов и отпуска медицинских процедур. Лечение и профилактика заболеваний проводится с помощью оригинальных методик, адаптированных к климатическим условиям региона в сочетании с использованием современного оборудования. Комплексы лечения и оздоровления осуществляются с использованием новейших технологий современной медицины.

Как сообщили в региональном министерстве социального развития, в 2018 году планируется оздоровить не менее 3000 северян в санаториях Мурманской области, а также Краснодарского края. Объем финансирования на эти мероприятия на 2018 год составляет 134,5 млн рублей.