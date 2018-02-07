«Арктический доктор» должен заработать с 1 июля

07 Февраля 2018 года, 15:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Марина Ковтун, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Сергей Багненко и заведующий научно-исследовательской лабораторией комплексных проблем гигиены и эпидемиологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Валерий Чащин обсудили программу «Арктический доктор».

Напомним, программа предполагает поддержку врачей младше 50 лет, переезжающих работать в Арктику. Специалистам предлагается платить 500 тысяч при трудоустройстве, 500 – после первого года работы и 1 млн – после пятого. При этом врач обязан отработать в регионе минимум пять лет.

По мнению губернатора, программа решит нехватку медиков в Мурманской области: на данный момент укомплектованность составляет 59%. Всего нужно привлечь 636 врачей с квалификацией не ниже первой и стажем от 10 лет и выше. На данный момент, сообщила Ковтун, к ней уже обратилось 30 врачей, но только пять из них соответствуют таким требованиям.

«Выпускники неохотно едут на север, они выбирают регионы с более комфортным климатом, которые могут себе позволить выплачивать серьезные подъемные, – рассказала губернатор. – На 2017 год было выделено 76 целевых мест в медвузах, они имеют право на региональную стипендию. Процент трудоустройства высок, но разговор идет о десятках, а области требуются сотни».

Владимир Путин программу поддержал, однако внятного ответа от министерств по-прежнему нет. Между тем, Мурманская область нуждается в федеральном софинансировании: на 10 лет «Арктического доктора» потребуется 1 млрд 200 млн рублей. С помощью центра сумма сократилась бы до 720 млн.

«Федеральное софинансирование поможет ускорить реализацию программы. Но чтобы ее не замораживать сейчас, мы разработали свой законопроект о мерах социальной поддержки с финансированием из областного бюджета», – сказала Ковтун. «Арктический доктор» планируется запустить уже с 1 июля и привлечь за год 10 врачей.

Кроме выплат будет разработана программа ипотечного кредитования для медиков. Багненко, однако, заявил, что квартиры должны быть служебными, а ипотеку надо предоставлять на жилье в любом регионе, так как «думать, что люди с образованием навсегда останутся в Арктике, особенно в селе, не приходится». Марина Ковтун не согласилась с ним, отметив, что врачей нужно не только привлечь на север, но и суметь удержать.

«Медиков не хватает, и это причина недовольства людей и двойная нагрузка на работающих докторов. Мы призываем федеральный центр подключиться к программе и считаем, что это мощный шаг для поддержки арктических субъектов», – заявила губернатор.

Также она добавила, что после придания МАГУ статуса опорного вуза снова поднялся вопрос об открытии в Мурманске филиала медицинского университета, однако для этого также нужно привлечь специалистов.

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