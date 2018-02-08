Татьяна Кусайко оказала медицинскую помощь пассажиру на борту самолёта

08 Февраля 2018 года, 16:08

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко оказала помощь пассажиру на борту самолета, выполнявшему рейс из Москвы в Мурманск. Как стало известно «Би-порту», девушка пожаловалась на острую боль в животе и плохое самочувствие. До приземления оставалось около 40 минут. Члены экипажа обратились к пассажирам, чтобы узнать, есть ли на борту врач.

«По громкой связи я услышала: «Есть ли на борту врач? Нам нужна ваша помощь». По своей профессии я врач, имею 34-х летний опыт работы педиатром. Я сразу же подошла к пассажирке, которой стало плохо, провела необходимый осмотр», - прокомментировала Татьяна Кусайко.

Она рассказала, что к оснащению аптечки на борту воздушного судна есть замечания. В упомянутом случае всё обошлось благополучно.

В 2016 году министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала помощь пассажиру авиарейса «Москва-Нью-Йорк».

Фото: М. Паламарчук