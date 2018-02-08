В Апатитах открылся современный диализный центр

08 Февраля 2018 года, 17:37

АПАТИТЫ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в рамках рабочей поездки в Апатиты губернатор Марина Ковтун познакомилась с работой открытого в конце 2017 года нового диализного центра Fresenius.

Центр оснащён 15 аппаратами «искусственная почка» и рассчитан на обеспечение медицинской помощью методом гемодиализа до 90 пациентов. Организована доставка пациентов от дома к месту лечения и обратно. Обслуживаемый район – юг Мурманской области: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, Ковдор. На сегодняшний день в центре на лечении находятся 46 пациентов.

Диализный центр Fresenius в Апатитах – уже второй в регионе. В марте 2008 года компания Fresenius Medical Care открыла диализный центр в Мурманске.

В 2018 году в лечебном корпусе, где уже расположился диализный центр, будут завершены работы для организации на первом этаже приемного отделения и рентгенкабинета, на третьем – многопрофильного дневного стационара, рассказал главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев.

Для этого во втором полугодии 2017 года в рамках программы «Развитие здравоохранения Мурманской области» и Соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и ПАО «ФосАгро» в здании лечебного корпуса на общую сумму более 27,5 млн рублей выполнены ремонт кровли и фасада, заменены системы отопления, тепловой пункт, оконные блоки и больничный лифт. Отремонтирован рентгенкабинет, продолжается ремонт входной группы. В декабре 2017 года на сумму порядка 15 млн рублей поставлен и смонтирован рентгеновский цифровой телеуправляемый комплекс. Завершение работ по ремонту лечебного корпуса планируется в 2018 году.