Мурманская фирма с нарушениями стирала бельё для больницы и поликлиники

13 Февраля 2018 года, 11:02

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура нашла нарушения во взаимодействии медучреждений Мурманска с одной из фирм города. Как было установлено ООО «Аверен» оказывало ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4» и ГОБУЗ «Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба» услуги по стирке, сушке и глажению белья.

В прокуратуре Мурманской области сообщили, что ответственные лица медучреждений не истребовали с исполнителя услуг документы, подтверждающие санитарную обработку автомобилей, в которых перевозилось белье. Кроме того, сроки доставки и забора белья из медицинских учреждений неоднократно нарушались, а порой бельё попросту портилось или привозилось не в то учреждение.

По результатам проверки в адрес всех трёх сторон внесены представления. ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4» акт прокурорского реагирования в настоящее время рассмотрен и удовлетворен, виновное в допущенных нарушениях должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.