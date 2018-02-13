В Мурманской области из-за гриппа закрыты четыре начальных класса

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области продолжается подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, зарегистрировано умеренное превышение расчётных эпидемических пороговых величин. Абсолютных значений ведомство не предоставило.
В связи с низкой посещаемостью детей по инициативе руководства общеобразовательных организаций в Мурманске и Кандалакше было закрыто четыре класса начального образования.
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