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Главная » Здоровье » В радиологическом отделении онкодиспансера завершен капитальный ремонт
 
 
 
 
13 Февраля 2018 года, 16:18

В радиологическом отделении онкодиспансера завершен капитальный ремонт


МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В радиологическом отделении Мурманского областного онкологического диспансера завершился капитальный ремонт помещений стационара, кровли и технического этажа. Отделение не ремонтировалось больше 20 лет.

«Мы рады, что удалось поменять все системы и привести отделение к санитарным нормам, – отметил главный врач онкологического диспансера Дмитрий Коваленко. – Конечно, хотелось бы, чтобы этот ремонт был проведен лет 5-10 назад. Как только было выделено соответствующее финансирование в 2016 году, мы поменяли крышу и окна по всему диспансеру».

На 30 млн из областного бюджета было отремонтировано радиологическое отделение – всего 1178,6 метров квадратных. В результате полностью заменены системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, отремонтированы электрические сети, заменены двери, установлена новая противопожарная система. Отделение также обзавелось новой мебелью и инвентарем (2,447 млн), а также двумя наркозными аппаратами (5,95 млн).

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Кроме того, была отремонтирована регистратура: зона ожидания для пациентов стала удобнее, время ожидания сократилось до 10 минут в среднем, а система предварительной записи работает через колл-центр. В 2018 году, отметил Коваленко, планируется заняться самой поликлиникой.

Изменения не ограничились одним капремонтом: сейчас вводятся новые методики, благодаря которым некоторых больных можно перевести на амбулаторное лечение. Цель нововведений – максимально эффективно использовать время нахождения в диспансере и сократить сроки лечения. Объемы оказания медпомощи при этом не снизятся.

«В частности, есть метод фотодинамической терапии. Больной приходит амбулаторно, ему вводят препарат, который накапливается в раковых клетках, мы облучаем эту зону специальным лазером, и раковые клетки погибают, – рассказал Коваленко. – Раньше такие больные ложились на оперативное лечение. За 2017 год больше 300 человек получили такую помощь амбулаторно».

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Новая тактика отразилась и на количестве круглосуточных коек. Если раньше в отделении их было 55, то после ремонта, в соответствии с СанПиНами, их будет всего 20: шесть трехместных палат и две одноместные. При необходимости пациенты будут размещаться на других площадях – например, в четвертом онкологическом отделении, где они и находились во время ремонта.

«Все больные, которым необходима помощь, обязательно ее получат, – подчеркнул главврач. – В радиологическом отделении, в первую очередь, будут располагаться тяжелые пациенты. Они разместятся около аппаратной зоны, чтобы не было необходимости возить их через лестницы. Сейчас у нас порядка 20% тяжелых больных от общего количества».

Кроме того, были выделены деньги на проектно-сметную документацию каньонов отделения и 160 млн рублей на 2019 год для приобретения двух линейных ускорителей. Это новый аппарат, который поможет выйти на новую ступень лучевой терапии. Гамма-аппарат «Террабалт-80», выходивший из строя в ноябре, на данный момент работает.

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Уже завтра планируется переносить отделение на отремонтированные площади, а с понедельника начнется полноценная работа.

В онкологическом диспансере на круглосуточном стационаре пролечиваются порядка 7,5 тысяч больных ежегодно, около 3,5 тысяч проходят через дневной стационар. Заболеваемость онкологией в регионе составляет 434 на 100 тысяч человек, что превышает среднероссийский уровень. Самые распространенные виды опухоли – рак молочной железы, рак легких и рак ЖКТ.

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