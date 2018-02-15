Саамам разъяснили, как получить льготные лекарства

15 Февраля 2018 года, 16:30

ЛОВОЗЕРО/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Ловозере состоялась встреча по вопросу реализации права граждан из числа малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности, на бесплатное получение лекарств по рецепту врача по месту жительства. Заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова разъяснила процедуру предоставления льготных лекарств для саамов.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона Мурманской области «О лекарственном обеспечении населения Мурманской области» гражданам из числа малочисленных народов Севера, проживающим в сельской местности, предоставляется право на бесплатное получение лекарств по рецепту врача.

Получателю нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к лечащему врачу с документом, подтверждающим право на льготу – с ксерокопиями паспорта, СНИЛС, страхового полиса и свидетельства о рождении. При предоставлении этих документов и заявления сотрудник медучреждения вносит данные заявителя в реестр лиц, которым предоставляются лекарства за счет средств областного бюджета.

Лечащий врач делает выписку по медицинской карте и выписывает рецепт определенного образца на получение лекарства. Льгота распространяется только на лекарства, соответствующие предписанию врача по категории заболевания. На витамины и БАДы услуга не распространяется.