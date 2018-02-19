Врачей и медработников отправят на аккредитацию

19 Февраля 2018 года, 12:14

РОССИЯ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – В Сочи завершился Российский инвестиционный форум, в котором приняла участие глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова. Министр рассказала «Известиям» об экзаменах для медицинских работников. Такие проверки проводятся в России с 2016 года.

По словам Вероники Скворцовой, аккредитация медиков позволяет оценить профессиональные знания и умения работников. Врачам и среднему медперсоналу предстоит сдать три экзамена. Это тест по типу школьного ЕГЭ (теория), клинический экзамен (практика) и испытание, показывающее умение быстро принимать решения по диагностике и реабилитации. Также известно, что для сдачи экзамена дается три попытки. Если человек не справился три раза, он может повторить испытание через год. «В этом году мы внедряем в систему аккредитацию выпускников медицинских колледжей. С 2019 года вводится аккредитация выпускников ординатур по узким медицинским специальностям. Меняется время обучения в ординатуре — оно будет варьировать от одного года до пяти лет, в зависимости от специальности», - рассказала «Известиям» глава Минздрава.