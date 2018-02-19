В России больше всего не хватает терапевтов и педиатров

19 Февраля 2018 года, 13:02

РОССИЯ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ – Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Она рассказала «Известиям» о решении проблемы нехватки узких специалистов в поликлиниках.

По словам главы Минздрава, медицинские учреждения больше всего нуждались в участковых терапевтах и педиатрах, а также врачах узких специальностей. С 2011 года введены новые образовательные стандарты для медицинских и фармацевтических учебных заведений. Благодаря этим программам, студенты, начиная с первого курса, проходят практическую подготовку. То есть, окончив, вуз, молодые врачи могут работать в поликлиниках.

Благодаря внедрению механизма целевого приема в вузы ситуация улучшилась. За последние два года существенно увеличилось число онкологов, анестезиологов-реаниматологов и рентгенологов. Сейчас регионы имеют право заказывать нужных специалистов. Практически все обучающиеся возвращаются на целевые рабочие места.

«Уже в 2017 году более 5 тыс. выпускников пришли в поликлиники и сельские врачебные амбулатории. Кроме того, нам очень помогла программа «Земский доктор». Сейчас в ней могут участвовать врачи до 50 лет. Это привлекло 29 тыс. медиков в удаленные районы. Поэтому ситуация начала выправляться», - рассказала «Известиям» Вероника Скворцова.

Ранее «Би-порт» сообщал, что программа «Арктический доктор» должна начать работу 1 июля. Программа предполагает оплату специалисту при трудоустройстве в размере 500 тысяч рублей, 500 – после первого года работы и 1 млн – после пятого. В условиях указано, что врач обязан отработать в регионе пять лет. С 1 июля «Арктический доктор» планирует привлечь 10 врачей за год.

Фото: mc-progress.ru