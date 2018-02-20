Кардиостимуляторы будут работать без замены батареек

20 Февраля 2018 года, 16:48

РОССИЯ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Ученые научились получать электричество из глюкозы, которая содержится в крови и других физиологических жидкостях. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт» Павел Готовцев.

«Электроэнергия генерируется за счет прямого химического преобразования. В кровоток внедряется биотопливный элемент. Это система с двумя электродами, на одном из них или на обоих расположены биокатализаторы. При этом на аноде происходит разложение органических соединений (в данном случае глюкозы), в результате чего образуются свободные электроны. Они по цепи движутся к катоду. А положительно заряженные атомы водорода через расположенную между электродами специальную мембрану (она проницаема практически только для них) направляются к катоду, где и получают утерянные электроны. Затем они вступают в реакцию с кислородом, образуя обычную воду», — пояснил Готовцев.

Для отработки этой технологии ученые создали модели фрагментов кровеносной системы, в которые внедрили небольшой (около 5 см) биотопливный элемент. Мощность полученного тока составляла от 15 до 40 микроватт. Этого достаточно для работы современного кардиостимулятора. Человек дискомфорта ощущать не будет, отметил Готовцев.

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