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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Мурманчан предупреждают о гриппе в Финляндии и Швеции
 
 
 
 
20 Февраля 2018 года, 17:25

Мурманчан предупреждают о гриппе в Финляндии и Швеции


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — В муниципалитетах Мурманской области продолжается сезонный подъём заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями и гриппом. Зарегистрировано незначительное превышение расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Наряду с вирусами негриппозной этиологии циркулируют вирусы гриппа, доля положительных находок среди которых свидетельствует о низкой интенсивности процесса заболеваемости гриппом населения области, - говорится в сообщении.

По данным ведомства в Финляндии и Швеции, на предыдущей неделе зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа.

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