Мурманчан предупреждают о гриппе в Финляндии и Швеции

20 Февраля 2018 года, 17:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — В муниципалитетах Мурманской области продолжается сезонный подъём заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями и гриппом. Зарегистрировано незначительное превышение расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Наряду с вирусами негриппозной этиологии циркулируют вирусы гриппа, доля положительных находок среди которых свидетельствует о низкой интенсивности процесса заболеваемости гриппом населения области, - говорится в сообщении.

По данным ведомства в Финляндии и Швеции, на предыдущей неделе зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа.