Проект «Помоги спасти жизнь ребенка» продолжается

21 Февраля 2018 года, 14:57

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается реализация проекта «Помоги спасти жизнь ребенка».

В рамках акции в начале года Мурманск посетили врачи тульского Института клинической реабилитологии. Они оказывают медицинскую помощь детям, страдающим ДЦП. На базе Мурманской детской клинической больницы специалисты провели консультации и операции 25 детям.

Одной из мурманчанок, кому была оказана помощь, стала шестилетняя Рита. Несколько лет назад ребенок попал в серьезную аварию, получив многочисленные травмы.

«Благодаря качественно проведенной операции мой ребенок стал нормально двигаться и жить полноценной жизнью, – рассказала мама Риты Елена Леонова. – Огромное спасибо всем неравнодушным жителям Мурманска, кто участвует и помогает в этом добром деле».

Проект «Помоги спасти жизнь ребенка» стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие как организации и предприятия заполярной столицы, так и неравнодушные граждане.

За распределением денежных средств следит наблюдательный Совет, в состав которого входят лучшие врачи, депутаты городского Совета депутатов, представители общественности. Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчет публикуется в газете «Вечерний Мурманск».

Благодаря отзывчивости горожан за время существования акции на лечение детей удалось собрать более 13 млн рублей, помочь более чем 160 маленьким северянам.

АГМ