21 Февраля 2018 года, 18:55

КАНДАЛАКША/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше появится центр телемедицинской помощи. Решение об этом принято на крайнем заседании «Ассоциации малых и средних городов России», которое проходило в Государственной думе.

Реализация пилотного проекта уже началась. Планируется, что спустя пару месяцев новая клиника уже начнет принимать своих пациентов. Кандалакша станет первым муниципалитетом по созданию клиник нового уровня.

«В Кандалакше будет реализован телемедицинский центр с врачами и новым оборудованием. Любой пациент, придя в этот центр, получит первичную консультацию. На основе результатов исследований будет приниматься решение о дальнейшем лечении, если такое необходимо», – рассказал президент «Национальной ассоциации здравоохранения» Дмитрий Кондратенко.

Если случай тяжелый, или нужна помощь узкопрофильного специалиста, то при помощи телемедицинских услуг, кандалакшский врач свяжется с врачом крупного федерального центра и проконсультируется по конкретному случаю на основе имеющихся исследований.

В случае необходимости пациентов могут отправить в федеральные центры. Предоставлять услуги планируется как платно, так и по полису ОМС.

Телемедицина – это новый подход, позволяющий осуществлять консультации специалистов со своими пациентами, которые находятся в отдаленных районах.