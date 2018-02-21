Режим работы мурманской ветлечебницы на февральские праздники

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В период февральских праздников с 20 по 26 февраля Мурманская городская ветеринарная лечебница меняет свой режим работы.
Ул. Книповича, 51А
20 февраля – с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00
21 февраля – с 09:00 до 20:00
22 февраля – с 09:00 до 19:00
23 февраля – выходной
24 февраля – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
25 февраля – выходной
26 февраля – с 09:00 до 20:00
Ул. Шабалина, 45
20 февраля – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
21 февраля – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
22 февраля – с 09:00 до 16:00, перерыв с 1300 до 14:00
23 – 25 февраля – выходной
Ул. Полины Осипенко, 8
20 февраля – с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
21 февраля – с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
22 февраля – с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
23 февраля – выходной
24 февраля – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
25 – 26 февраля – выходной