Апатитские студенты-медики приняли роды у робота

26 Февраля 2018 года, 12:45

АПАТИТЫ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Студенты Кольского медицинского колледжа публично «приняли роды» у робота. Симулятор был куплен осенью за два млн рублей.

Настройки робота позволяют смоделировать почти любую ситуацию и подготовить будущих акушеров и фельдшеров к живому процессу. Андроид подключен к двум мониторам: один для преподавателя, другой для студентов. В процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и студентам придется принимать решения в экстренной ситуации.

Учиться принимать роды на роботе могут не только студенты колледжа. В программе Кольского медицинского колледжа есть курсы оказания первой медицинской помощи, на которых они могут готовить спасателей, полицейских и водителей.

«У нас в лицензии есть программа по обучению первой помощи для полиции, Росгвардии, водителей, педагогических работников. Все зависит от заявок организаций. В прошлом году порядка 30 человек у нас обучались, а позапрошлом 60», — рассказала Opentown директор колледжа Галина Марченко.