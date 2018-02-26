Ведомства не могут договориться о правилах интернет-торговли лекарствами

26 Февраля 2018 года, 16:17

РОССИЯ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не пришли к единому мнению, стоит ли вводить интернет-торговлю не рецептурными препаратами.

Осенью 2017 года правительство предложило легализовать онлайн-продажу безрецептурных лекарств. Согласно документу, аптекам для этого нужно переоформить лицензии. Возник вопрос о разрешении интернет-продажи рецептурных препаратов.

Минздрав и Росздравнадзор настаивают, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, запрещает онлайн-продажу таких лекарств. ФАС считает, что разрешить ее необходимо: это поможет маломобильным гражданам и тем, кто проживает в труднодоступных местах. В противном случае, уверен ФАС, проект не решит основную задачу — повышение доступности лекарственного обеспечения.

Дискуссия продолжилась в Госдуме в ходе доработки проекта ко второму чтению, пояснил «Известиям» глава рабочей группы Александр Петров. По его словам, сейчас депутаты склоняются к позиции ФАС, однако ряд ограничений всё же можно ввести.

Например, предлагается запретить дистанционную продажу лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Есть идеи наложить запрет на препараты, содержание спирта в которых превышает 28 градусов.

Рабочая группа решила обратиться к премьер-министру правительства Ольге Голодец. После ее ответа пройдет еще одно заседание, а затем депутаты сформируют таблицу поправок для обсуждения на заседании комитета.