В России стало больше молодежи с ожирением

27 Февраля 2018 года, 14:25

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Среди россиян 16–24 лет доля больных ожирением за шесть лет выросла втрое, с 2 до 6%, пишет газета «Известия». Число молодых людей с избыточным весом увеличилось с 13 до 17%.

Среди граждан старше 25 лет число людей с лишним весом также растет, но с меньшей интенсивностью. В 25–39 лет избыточный вес (включая ожирение) есть у 42% (в 2011 году — 37%), у людей 40–54 лет — у 65% (60%), среди россиян старше 55 — у 77% (71%). В целом лишний вес, по данным на 2017 год, есть более чем у половины россиян (55%).

В сентябре прошлого года сообщалось, что среди детей школьного возраста 5–8% страдают ожирением.