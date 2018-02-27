Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске завершится до конца года

СЕВЕРОМОРСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Капитальный ремонт детской поликлиники Североморска должен завершиться до 15 декабря 2018 года. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поручила обеспечить своевременную закупку медицинского оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для оснащения медучреждения.
В 2017 году финансирование ремонта составило 37 млн рублей, в 2018 году на эти цели в областном бюджете заложено более 49 млн рублей. На сегодняшний день все работы выполняются по графику. На лето 2018 года запланированы работу по наружной отделке здания, рассказала заведующая детской поликлиникой Ирина Боднарчук.