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Главная » Здоровье » Министру здравоохранения Мурманской области предлагают уйти в отставку
 
 
 
 
01 Марта 2018 года, 14:10

Министру здравоохранения Мурманской области предлагают уйти в отставку


ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Жители Терского района предложили министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину уйти в отставку. Сегодня министр вместе с вице-губернатором Инной Погребняк находится с рабочей поездкой в Умбе, где обсуждает с местными жителями вопросы оптимизации здравоохранения.

Напомним, что в Терском районе закрыли районную больницу. За медицинской помощью людям теперь приходится обращаться в Кандалакшу. Граждане считают, что медицинская реформа и оптимизация, которую проводят в районе — провальна, пишет TB-21.

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  • на чиновнике пар выпускают
  • как он еще в кресле усидел после Даши Стариковой?!
  • A
    Они бед творят с здравоохранением, скоро и в Североморске расформируют и будем все в Мурманск ездить
  • жаль Перетрухина, бежать надо с этой расстрельной должности
  • Когда офицеру ПРЕДЛАГАЮТ УЙТИ В ОТСТАВКУ, его рука тянется к кобуре...
  • Когда нет денег в государстве, кого не поставь на этот пост, результат будет одинаковым, отрицательным.
 
 
 
 
 
 
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