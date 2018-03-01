Министру здравоохранения Мурманской области предлагают уйти в отставку

01 Марта 2018 года, 14:10

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Жители Терского района предложили министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину уйти в отставку. Сегодня министр вместе с вице-губернатором Инной Погребняк находится с рабочей поездкой в Умбе, где обсуждает с местными жителями вопросы оптимизации здравоохранения.

Напомним, что в Терском районе закрыли районную больницу. За медицинской помощью людям теперь приходится обращаться в Кандалакшу. Граждане считают, что медицинская реформа и оптимизация, которую проводят в районе — провальна, пишет TB-21.