Российские ученые научились постоянно отслеживать физиологические параметры организма с помощью микросенсоров

02 Марта 2018 года, 18:30

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Российские ученые научились непрерывно отслеживать физиологические параметры организма с помощью вводимых в кровоток микросенсоров, пишут «Известия».

Для отслеживания ключевых показателей крови специалисты НИИ биологии Иркутского государственного университета использовали полупроницаемые капсулы с флуоресцентным красителем внутри. Было изучено распространение данных сенсоров в организме после различных типов инъекций — в кровоток и в ткани. Исследование проводили на рыбках Danio rerio. Так как это позвоночные животные, полученные результаты могут быть релевантны и для людей.

Исследователи считают, что новая технология способна стать альтернативой вживляемым микрочипам, так как последние имеют размеры от одного до нескольких миллиметров и организм воспринимает их как инородное тело.

Ученые заявляют, что капсулы не опасны для организма, к тому же их можно сделать самоуничтожающимися и использовать только в период лечения. Сенсоры также можно вводить в капилляры конкретного органа или ограниченного участка кожи.

До начала испытаний новой технологии на людях ученым из Иркутска предстоит решить ряд технических задач, которые связаны с биосовместимостью. Однако еще до этого технологию можно использовать для экологического мониторинга или в сельском хозяйстве.