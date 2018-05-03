В Мурманской области ликвидирована очередь в психоневрологические интернаты

03 Мая 2018 года, 15:34

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Министр социального развития региона Сергей Мякишев сообщил сегодня на заседании Правительства Мурманской области, что в рамках реализации Программы мероприятий по повышению качества жизни пожилых людей на 2017-2020 годы ведется активная работа по ликвидации очереди в стационарные учреждения социального обслуживания. Теперь, например, нет очереди в психоневрологические интернаты, хотя ещё не так давно проблема была очень серьёзной.

Всего на реализацию программы в 2017-2020 годах запланировано 2,1 млрд рублей, это почти вдвое больше, чем финансирование ранее действовавшей программы.

Необходимо обеспечить пожилым северянам доступную медицинскую помощь, услуги общественного транспорта, развивать интеллектуальный потенциал пожилых людей. Нужно поддерживать движения волонтёров, готовых помогать гражданам старшего поколения.

В 2017 году запланированные программой мероприятия выполнены в полном объеме, при этом более 180 млн направлено на обеспечение доступности для пенсионеров услуг общественного транспорта, более 116 млн – на оказание дополнительных мер социальной поддержки, более 118 млн – на организацию оздоровления в санаториях Мурманской области и за ее пределами.