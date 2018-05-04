Больничный по уходу за дошкольниками теперь выдаётся на весь период лечения

04 Мая 2018 года, 13:38

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Приказом Министерства здравоохранения России внесены изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности. Изменения внесены 10 апреля и касаются сроков больничных по уходу за ребёнком.

Работодателю теперь не придется подсчитывать, сколько дней в году сотрудники были нетрудоспособны, так как ухаживали за болеющими детьми. Если ребенок младше 7 лет, больничный по уходу за ним на весь период амбулаторного или стационарного лечения будет выдаваться без оговорок.

Отменяется и 120-дневное ограничение для листков нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом. Получать больничные по уходу за таким ребенком можно будет дольше — пока он не достигнет 18 лет, ранее предел составлял 15 лет. Изменения коснулись и больничных по уходу за детьми с ВИЧ, онкологией или поствакцинальными осложнениями.