Северянина укусил клещ в Ленинградской области

04 Мая 2018 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области проводит мониторинг обращений граждан по поводу укусов клещей. По данным оперативного еженедельного мониторинга в период с 23 по 29 апреля было зарегистрировано одно обращение по поводу укуса клещом. Обратившийся житель Мурманской области вернулся домой после поездки в Ленинградскую область, которая является неблагополучной территорией по клещевому энцефалиту.

В эндемичных регионах России продолжается активизация клещей, которой способствуют благоприятные погодные условия. По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Краснодарском, Ставропольском крае, Иркутской, Ростовской областях, Республике Крым.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в очередной раз, обращаясь к жителям области, напоминает, что Мурманская область не является эндемичной территорией. Но в силу специфики проживания, жители области в период отпусков выезжают в регионы России, опасные по клещевому энцефалиту.

Наиболее эффективной и надежной профилактической мерой считается вакцинация от клещевого вирусного энцефалита. Прививка – это необходимая мера для людей, которые посещают регионы повышенной активности клещей и где вероятность укуса очень велика. Вакцинация – это наиболее разумное решение, которое сможет уберечь человека от инфицирования. Ранее «Би-порт» сообщал о необходимости вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Роспотребнадзор советует прививаться несмотря на то, что Мурманская область не является эндемичной по этому заболеванию.