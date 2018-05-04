Жительница Мурманской области вернулась из Таиланда, «захватив» лихорадку Денге

04 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Роспотребнадзор сообщает, что в странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге.

В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке Денге в Таиланде. За прошедший период 2018 года 9 случаев заболеваний в Таиланде закончились летальными исходами. Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, которые характеризуются сезонностью (начинается сезон муссонов и сильная жара).

За последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаи лихорадки Денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году– 105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году – 145, в 2017 году – 196 и за 3 месяца 2018 года – 59 случаев. Заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области сообщает, что в 2018 году в Мурманской области был зарегистрирован один завозной случай заболевания лихорадкой Денге у жительницы области после возвращения из Таиланда. Заболевшей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Чаще всего заражению подвержены дети и туристы, посещающие эндемичные районы. Переносчиками вируса становятся москиты. Комары становятся заразными на 8-12 день после кровососания и сохраняют пожизненную способность к передаче вируса. Здоровые люди заражаются лихорадкой Денге через укусы инфицированных москитов.