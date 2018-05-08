Тех, кто подвергся нападению клещей, проконсультируют специалисты Роспотребнадзора

08 Мая 2018 года, 18:18

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Всероссийская горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, работает с 01 по 15 мая.

Телефоны горячей линии: 8 951 296 57 55; 8 8152 474 066; 8 921 516 00 19; 8 8152 473 425. Звонить нужно в рабочее время.

Мурманская область не является территорией опасной по нападению клещей, но в весенне-летний период за пределами области появляется риск быть укушенным клещом. Если это произошло, рекомендуется обратиться к медикам.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области напоминают, что всем, кто выезжает в регионы, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, нужно обязательно сделать прививку.