Областной минздрав оставил пятилетнего мальчика без жизненно важного лекарства

10 Мая 2018 года, 09:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — «Выбивать» жизненно важное лекарство для юного жителя Мурманской области пришлось через суд. В прокуратуру обратилась мать пятилетнего мальчика, которая сообщила, что у ребёнка имеется заболевание, включённое в перечень жизнеугрожающих. Согласно заключению врача ребенку рекомендованы два препарата. Однако министерство здравоохранения Мурманской области обеспечило несовершеннолетнего только одним лекарственным средством.

Закупка другого лекарственного препарата не согласована ввиду имеющихся противопоказаний в официально зарегистрированной инструкции (детский возраст до 18 лет).

«Отсутствие у родителей ребенка лекарственного препарата влечет за собой не только угрозу здоровью ребенка, но и может стать причиной его смерти. С учетом указанных обстоятельств прокуратура Мурманской области направила в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Первомайским районным судом города Мурманска вынесено решение об обязании министерства здравоохранения Мурманской области обеспечить ребенка бесплатно по жизненным показаниям лекарственным препаратом. Во исполнение решения суда матери ребенка выдан лекарственный препарат.