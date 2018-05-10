Для юных мурманчан будет работать фонд «Счастливое детство»

10 Мая 2018 года, 16:27

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Благотворительные организации «Добрый Мир» и «Озарение» создали Фонд «Счастливое детство», сообщает «Бoльшoe Рaдиo». Проект был разработан при поддержке СМИ и колледжа искусств. Основная идея состоит в том, чтобы помочь всем детям, независимо от возможностей и материального положения их родителей.

«С родителями заключается соглашение о необходимости сбора средств для обучения или оказания медицинской помощи. После 14 лет подростки смогут сами связаться с нашим Фондом. Напрямую на счёт ребёнка после решения попечительского совета будут направляться необходимые средства. Пока эта инициатива касается детей Заполярья, но, возможно, благотворители из других регионов обратят внимание на нашу идею. Например, сейчас мы ждём ответ от Санкт-Петербурга о готовности поддержать нас в этом решении», - рассказал директор общественной организации «Озарение» Виталий Боянжу .

Должность председателя попечительского совета фонда «Счастливое детство» заняла заместитель директора колледжа искусств Юлия Воронина. Идею создать фонд «Счастливое детство» поддержал и председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. Он предложил дополнить список целей, на которые можно потратить перечисляемые средства.