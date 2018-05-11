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Главная » Здоровье » В этом году в опасных условиях работали более 60 тысяч жителей Мурманской области
 
 
 
 
11 Мая 2018 года, 11:48

В этом году в опасных условиях работали более 60 тысяч жителей Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – По расчётам Фонда Социального Страхования за первый квартал 2018 года в Мурманской области во вредных или опасных условиях труда работали 60456 человек. По этой причине их здоровье в большей мере подвержено профессиональным рискам.

С января по май на территории региона у работающих граждан выявлено 16 случаев профессиональных заболеваний, признанных страховыми. Всего по итогам прошлого года установлено 77 таких эпизодов. Притом у 20 северян обнаружены сразу несколько болезней. В основном работники страдают от проблем с органами дыхания и слуха при воздействии химических веществ, пыли и производственного шума, вибрационной болезни, а также от повреждений опорно-двигательного аппарата, связанных с физическими нагрузками. В целом 93% профзаболеваний приходится на горнодобывающую отрасль.

Люди, пострадавшие на рабочем месте, имеют право на всестороннюю помощь регионального отделения Фонда социального страхования. Им назначаются единовременные и ежемесячные выплаты, оплачиваются дополнительные расходы по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. На сегодняшний день получателями страхового обеспечения в связи с профзаболеваниями являются 1931 человек.

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