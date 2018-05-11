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Главная » Здоровье » Работающим россиянам планируют предоставить день для прохождения диспансеризации
 
 
 
 
11 Мая 2018 года, 17:00

Работающим россиянам планируют предоставить день для прохождения диспансеризации


РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Гражданам оплатят время на прохождение диспансеризации: один раз в три года они получат освобождение от работы с сохранением среднего заработка. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Госдума планирует принять 17 мая в первом чтении, сообщают «Известия».

Диспансеризацию с сохранением заработка можно будет пройти по письменному заявлению, следует из законопроекта. Проект группа депутатов во главе с Андреем Исаевым (партия «Единая Россия») внесла в феврале 2016 года. Граждане неохотно проходят диспансеризацию, поскольку для этого нужно брать отгул, а значит, терять деньги, объяснили авторы поправок. Регулярно и в обязательном порядке медиков посещают лишь представители отдельных профессий, связанных, например, с пищевым производством или источниками повышенной опасности.

Инициатива правильная, однако могут возникнуть вопросы к ее реализации, отмечают эксперты. Сейчас у работодателей почти нет мотивации, чтобы отпускать сотрудника для прохождения диспансеризации и даже на больничный, считает президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский.

Одного дня для первичного этапа диспансеризации при хорошо отлаженном процессе вполне достаточно, полагает депутат Алексей Куринный (КПРФ). Если требуются дополнительные обследования, то это уже второй этап, однако на него выходит около трети граждан. По его словам, плюсы нововведений в том, что «профилактика гораздо дешевле и перспективнее в части предотвращения разного рода заболеваний». Сама концепция профилактики заслуживает поддержки, подчеркнул депутат.

«Другое дело, что при реализации возникает много разных подводных камней — как быть с работодателем, со временем, с оплатой этого дня. Если по бюджетникам всё более-менее понятно, то с частниками возникает множество вопросов», — сказал он.

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