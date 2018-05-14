Люди с чутким сердцем

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр Администрация Мурманска приглашает предпринимателей в Торговый реестр
Мурманск отметил День Победы Мурманск отметил День Победы
Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта» Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта»
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
 
 

Курсы валют 12.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
83,5033
-1,6060
1 USD
Доллар США
61,7354
-1,2712
1 EUR
Евро
73,5145
-1,5264
10 NOK
Норвежских крон
77,3413
-0,4859
10 SEK
Шведских крон
71,7103
0,3244
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

15°
3.3 м/с
давление 765.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

 
 
 
 

Выбор редакции

Субботники на берегах озер пройдут в Мурманске
11 Мая 2018, 15:00
Субботники на берегах озер пройдут в Мурманске
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
11 Мая 2018, 14:08
Усиление ветра ожидается в Мурманской области
В Мурманской области побиты температурные рекорды
11 Мая 2018, 13:30
В Мурманской области побиты температурные рекорды
Полицейский из Полярного с товарищем незаконно выловили 178 особей краба в Баренцевом море
11 Мая 2018, 12:55
Полицейский из Полярного с товарищем незаконно выловили 178 особей краба в Баренцевом море
 
 
 
 

Самое читаемое

Губернатор Мурманской области отреагировала на жалобы «мусорного» блогера
13 Мая 2018, 14:21
Мурманчанину исписали поздравлениями с Днем рождения автомобиль
13 Мая 2018, 16:20
В Мурманске пассажиры избили таксиста
13 Мая 2018, 21:28
В Апатитах крыша пятиэтажки стала площадкой для опасного флешмоба подростков
13 Мая 2018, 12:16
Жители Туломы остались без холодной воды
13 Мая 2018, 15:27
Мурманские байкеры откроют мотосезон
13 Мая 2018, 15:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Здоровье » Люди с чутким сердцем
 
 
 
 
14 Мая 2018 года, 11:02

Люди с чутким сердцем


МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - Так назвала благотворителей, помогающих выздоравливать юным жителям Кольского Заполярья, заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, передавая благодарности от главы региона Марины Ковтун тем, кто оказал содействие в проведении 10 и 11 мая рентгенохирургических операций девятнадцати детям, страдающим пороком сердца.

Среди тех, кто откликнулся на призыв о помощи – Мурманский морской торговый порт. Предприятие оперативно выделило средства для оплаты нахождения юных пациентов в стационере областной клинической больницы им. П.А. Баяндина в период подготовки и проведения операций. Поэтому высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывалась абсолютно бесплатно и без выезда за пределы региона.

«Нет ничего дороже человеческой жизни, особенно, если речь идет о жизни ребенка! Мурманский морской торговый порт во все времена был и остается основой экономической и социальной стабильности в регионе. Мы рассматриваем это не просто как благотворительную акцию, а как совместный проект Мурманской областной клинической больницы и торгового порта, который позволит вернуть здоровье нашим юным землякам, поможет им стать обычными детьми, такими же, как и все их сверстники», - отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Операции по щадящей, малоинвазивной, технологии проводил кандидат медицинских наук московского кардиологического центра им. А.Н. Бакулева Ашот Григорян. Методика позволяет исправлять пороки сердца специальным инструментом, который вводится пациенту через бедерную артерию.

Подобное оперативное лечение выполняется всего в 10 клиниках России. Что касается практики приглашения высококвалифицированных специалистов, то так работают всего 36 медучреждений страны. Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина в их числе.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "41846" ["channel"]=> string(24) "/health/item/214650.html" ["comment"]=> string(240) "Ага, а сколько людей умерло от онкологии из-за открытой перегрузки угля торговым портом, который является токсичным для организма?" ["date"]=> string(19) "2018-05-14 12:32:10" ["autor"]=> string(8) "Фрол" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.206.162" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:76815880" } }
  • Ага, а сколько людей умерло от онкологии из-за открытой перегрузки угля торговым портом, который является токсичным для организма?
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»