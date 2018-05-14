Люди с чутким сердцем

14 Мая 2018 года, 11:02

МУРМАНСК/ 14 мая/ БИ-ПОРТ - Так назвала благотворителей, помогающих выздоравливать юным жителям Кольского Заполярья, заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, передавая благодарности от главы региона Марины Ковтун тем, кто оказал содействие в проведении 10 и 11 мая рентгенохирургических операций девятнадцати детям, страдающим пороком сердца.

Среди тех, кто откликнулся на призыв о помощи – Мурманский морской торговый порт. Предприятие оперативно выделило средства для оплаты нахождения юных пациентов в стационере областной клинической больницы им. П.А. Баяндина в период подготовки и проведения операций. Поэтому высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывалась абсолютно бесплатно и без выезда за пределы региона.

«Нет ничего дороже человеческой жизни, особенно, если речь идет о жизни ребенка! Мурманский морской торговый порт во все времена был и остается основой экономической и социальной стабильности в регионе. Мы рассматриваем это не просто как благотворительную акцию, а как совместный проект Мурманской областной клинической больницы и торгового порта, который позволит вернуть здоровье нашим юным землякам, поможет им стать обычными детьми, такими же, как и все их сверстники», - отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

Операции по щадящей, малоинвазивной, технологии проводил кандидат медицинских наук московского кардиологического центра им. А.Н. Бакулева Ашот Григорян. Методика позволяет исправлять пороки сердца специальным инструментом, который вводится пациенту через бедерную артерию.

Подобное оперативное лечение выполняется всего в 10 клиниках России. Что касается практики приглашения высококвалифицированных специалистов, то так работают всего 36 медучреждений страны. Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина в их числе.