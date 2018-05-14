Разрешение на строительство ФАПа в Чаваньге должно быть оформлено в июне

14 Мая 2018 года, 18:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 мая/ БИ-ПОРТ — В Чаваньге выбрали участок для строительства фельдшерско-акушерского пункта. Ожидается, что до 25 мая на нём будет выполнена топографическая съёмка. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в областном правительстве сообщил министр строительства Олег Мазунов.

«Рассчитываем, что в срок до 1 июня участок будет поставлен на государственный кадастровый учет, решение по предоставлению земельного участка, в том числе разрешение на строительство объекта будут подготовлены в течение 5 дней. Учитывая изложенное, ориентировочные сроки предоставления земельного участка, включая выдачу разрешения на строительство, – 8 июня», - проинформировал министр.