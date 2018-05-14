Уже два северянина пострадали от клещей

15 Мая 2018 года, 10:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 мая/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мониторинг обращаемости граждан, пострадавших от укусов клещей. На девятнадцатой календарной неделе (с 7 по 13 мая 2018 года) обращений жителей области по поводу присасывания клещей не зарегистрировано. Всего с начала мониторинга (15 марта 2018 года) медицинские организации региона зарегистрировали два обращения жителей, подвергшихся нападению клещей.

Мурманская область не является эндемичной территорией по обитанию клещей, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний. Но существует риск заражения при выезде на отдых, работу на территории, где имеются активные природные очаги. В перечень «опасных» территорий входят соседние регионы: Республика Карелия, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области. «Би-порт» сообщал, что в апреле этого года жителя Заполярья укусил клещ. Мужчина находился в Ленинградской области.

Роспотребнадзор напоминает, что самым эффективным механизмом профилактики является вакцинопрофилактика. Об этом ранее сообщал «Би-порт». А северян, которые подверглись укусам клещей, пребывая в других регионах, проконсультируют специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.