В Мурманской области растут темпы регистрации новых случаев ВИЧ

17 Мая 2018 года, 14:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — В первом квартале 2018 года на территории Мурманской области было выявлено 78 новых случаев ВИЧ. Этот показатель на 62% превышает уровень регистрации в аналогичный период 2017 года.

Всего с 1990 года на территории региона было выявлено 6263 ВИЧ-инфицированных, из которых умерло 1110 человек. В 2017 году в области выявлено 398 ВИЧ-инфицированных.

Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции являются беспорядочные половые связи без средств защиты и употребление наркотиков.