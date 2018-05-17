Для жителей Заполярья с нарушением зрения закупили оборудование на 620 тысяч рублей

17 Мая 2018 года, 15:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – Жителей Мурманской области с нарушениями функций зрения обеспечат специальными устройствами для чтения «говорящих книг» на флеш-картах, электронными ручными видеоувеличителями, медицинскими термометрами с речевым выходом, лупами. На этой неделе специалисты Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования при участии представителя областной библиотеки для слепых и слабовидящих проверили качество данных изделий на соответствие условиям заключенных государственных контрактов.

В ходе тестирования основных функций технических средств реабилитации установлено, что их характеристики и комплектация полностью отвечают требованиям. Сейчас ведётся работа по выдаче направлений гражданам на получение этих изделий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации. С начала года региональное отделение Фонда закупило 215 изделий для инвалидов по зрению, в том числе 60 медицинских тонометров, 40 термометров с речевым выходом, 12 специальных устройств для чтения говорящих книг, 40 электронных видеоувеличителей и других средств на общую сумму более 620 тысяч рублей.