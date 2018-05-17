В шесть раз возросла смертность от передозировки наркотиками в Мурманской области

17 Мая 2018 года, 15:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманской области всё чаще регистрируются преступления, связанные с хранением и сбытом синтетических, так называемых, «дизайнерских» наркотиков. Многие их знают под таким названиями как спайсы, соли, кристали и прочее. Как сообщили в УМВД по Мурманской области, в I квартале 2018 года таких наркотических веществ было изъято более двух килограмм.

По данным учреждений здравоохранения Мурманской области, за четыре месяца текущего года зарегистрировано 24 случая отравления наркотическими средствами с летальным исходом. В прошлом году таких случаев было отмечено четыре. В областном центре зафиксировано 2 случая отравления курительными смесями несовершеннолетними. Всего с начала года бригадами скорой медицинской помощи осуществлено 134 выезда по фактам передозировок наркотиками.

Синтетические наркотики разрушительно воздействуют на головной мозг. Уже с первого раза применения этого вещества вырабатывается стойкая зависимость. Человек перестает принимать правильные решения и не способен справляться со своими чувствами и эмоциями, развиваются психические заболевания. Кроме того, возникновение видений и галлюцинаций при употреблении курительных смесей, способствует совершению суицидов подростками.