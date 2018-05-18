Кольская ЦРБ не готова оказывать помощь при клещевом вирусном энцефалите

18 Мая 2018 года, 16:10

КОЛА/ 18 мая/ БИ-ПОРТ — Кольская ЦРБ оказались не готовка к оказанию помощи при клещевом вирусном энцефалите. Прокуратура Кольского района проверила учреждение на предмет соблюдения приказа Минздрава.

Документом утверждён перечень медицинских организаций, оказывающих экстренную профилактику по клещевому вирусному энцефалиту. Кольская ЦРБ, которая включена в этот перечень, должна обеспечить наличие неснижаемого запаса медицинских иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики КВЭ в размере среднегодового расхода.

«Однако учреждением не создан неснижаемый запас медицинских иммунобиологических препаратов, не организовано взаимодействие с лабораторией особо опасных инфекций, что свидетельствует о невозможности оказания гражданам качественной медицинской помощи в случае заболевания клещевым вирусным энцефалитом», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По результатам проведенной проверки главному врачу ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» внесено представление, которое находится на рассмотрении.