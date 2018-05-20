В Апатитах с крыши дома упала девочка

21 Мая 2018 года, 14:36

АПАТИТЫ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах с крыши жилого дома на улице Жемчужной упала девочка. Несчастный случай произошёл на минувших выходных. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

14-летний ребёнок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи оценивают состоянию девочки как стабильно тяжёлое. В настоящее время решается вопрос о переводе пострадавшей на лечение в Мурманск. Ребёнка будут перевозить санавиацией.

По факту произошедшего проводится проверка. Следователь выясняет возможные причины несчастного случаяЮ, изучаются условия жизни ребёнка в семье.