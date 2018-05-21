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Главная » Здоровье » С середины марта пятеро северян пострадали от укусов клещей
 
 
 
 
21 Мая 2018 года, 16:30

С середины марта пятеро северян пострадали от укусов клещей


РОССИЯ/ 21 мая/ БИ-ПОРТ – Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, начиная с 15 марта текущего года, осуществляет еженедельный мониторинг обращений жителей области, подвергшихся нападению клещей.

На двадцатой календарной неделе (с 14 мая по 20 мая) зарегистрировано три обращения жителей области по поводу укусов клещей. Всем обратившимся в медицинские организации оказана медицинская помощь. Ранее «Би-порт» сообщал о двух случаях укусов клещей. Всего с начала мониторинга на территории области зарегистрировано пять обращений жителей области, укушенных клещами, в том числе один ребёнок. Все обратившиеся не привиты против клещевого энцефалита (КВЭ).

Присасывание клещей произошло на территориях Республики Карелия, Архангельской, Ленинградской, Псковской областей и в Санкт-Петербурге. Лабораторно исследовано четыре особи клеща, из которых три особи клеща заражены вирусом клещевого вирусного энцефалита и один клещ - боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает, что при выезде на отдых, работу на территории, неблагополучные по обитанию клещей, необходимо соблюдать меры профилактики инфекций, передающихся через укусы клещей. Мониторинг обращений жителей области, обратившихся по поводу укусов клещами, продолжается. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Фото: depositphotos.com

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